Faşist askerlerin elinde 48 bin mermi

Alman Ordusu'nun mühimmat depolarından tam 96 bin merminin kaybolduğu ortaya çıktı. 36 bin merminin izine rastlandı, ancak 60 bin mermi bulunamadı. Bunun yanı sıra, ırkçı akımların gün yüzüne çıktığı özel komando birliği KSK'nın depolarından da 48 bin merminin kaybolduğu belirlendi. Irkçılara düzenlenen baskınlarda, bu mermilerden bazıları ele geçirilmişti.SAVUNMA Bakanlığı'nın bir sözcüsü sadece ordunun değil, savcılığın da harekete geçtiğini açıkladı. Hükümetin değişik partilerin meclis gruplarının soru önergesine verdiği yanıtta, mermilerin 2010 yılından itibaren depolardan alındığı kaydedildi. Mermilerin değişik çaplara sahip olduğu, ancak KSK kayıtlarında bunların tek tek listelenmediği öğrenildi.SÖZCÜDEN yapılan açıklamada, mermilerin depolanma işleminin de kontrol edildiği, ancak bunun sadece KSK birimi için geçerli olmayacağı kaydedildi. Sözcü, "Bunun bir ihmal mi olduğu, söz konusu mermilerin ordunun görev yaptığı bölgelerde mi kaldığı ya da depolardan çalınmış mı olduğu araştırılıyor" dedi. Ancak olayın yine KSK'da patlak vermesi, mermilerin ırkçıların eline geçmiş olduğu ihtimalini güçlendiriyor.ALMANYA, ordusundaki aşırı sağ yapılanmanın özellikle komando özel birliğinde (KSK) çok yaygın olması üzerine 70 kişilik 2. bölük lağvedildi. KSK'nın dörtte üçlük kalan kısmı ise ekim sonuna kadar yeniden yapılandırılacak. Lağvedilen birlikteki birçok askerle ilgili soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında mermilerin izine rastlanıp rastlanmayacağı ise henüz bilinmiyor. Soruşturmada temiz çıkan askerlerin diğer bölüklere dağıtılacağı açıklandı.