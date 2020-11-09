Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam düşmanlığında sınır tanımıyor. Tıpkı bir eşkıya gibi davranan Macron, daha önce katliama neden olan provokatör Charlie Hebdo dergisine ait çirkin karikatürler üzerinden, ülkesindeki Müslümanlara operasyon çekiyor. Türkiye'nin provokatör dergi konusunda yaptığı uyarıya aldırmayan Macron, talimat verdi ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V.) küçük düşürmeye yönelik karikatürleri kamu binalarına yansıttı. Macron'un eşkıyalığı faşistleri cesaretlendirdi. Fransız vatandaşı iki Müslüman kadın Eyfel Kulesi'nin altında bıçaklandı. İslam düşmanı Macron'un girişimleri, Müslümanları tedirgin ediyor.Peygamber Efendimiz'e yönelik çirkin karikatürlere itiraz eden çocuklar şafak vakti evlerinde gözaltına alındılar ve karakolda 11 saat sorgulandılarGÜMÜŞHANELİ Servet Yıldırım ve 10 yaşındaki kızı E., yaşadıklarını anlattı: Sabah 06.30-07.00 arası polisler kıracak şekilde kapımıza vurdu. Yüzleri maskeli 8-10 terörle mücadele polisi uzun namlulu silahlarla içeri girdi. "Kızınız terörizmle suçlanıyor" dediler. Ayağa kalkmamıza izin vermediler, arama yaptılar. Kur'anı Kerim ayetlerinin ve dini kitapların fotoğraflarını çektiler, çocuğumu alıp gittiler...AİLELER, çocuklarının 11 saat karakolda tutulup sorgulanmasına isyan etti: Türk toplumu Avrupa'da hiçbir zaman radikal eylem yapmadı. Bu muameleyi hak etmedik. En küçüğümüzden başlayarak Müslümanları terörist ilan etmeye başladılar.ÇOCUKLARA "Polis yatağımda uyandırıp götürdü. Çok ağladım." "Polis 'Camiye gidiyor musun' diye sordu, korktum." "Öğretmen tehdit edilmiş. Beni suçladılar.""Bize teröristmişiz gibi davrandılar. Şoka girdik." "Erdoğan-Macron kavgasına ne diyorsun", "Namaz kılıyor musun, camiye gidiyor musun" gibi sorular sordular.