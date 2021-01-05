Batmanlı Hazno nine 113’üne girdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne (NRW) bağlı Ahlen kentinde yaşayan Batman'ın Gercüş ilçesinden Hazno Dülek, 113 yaşına girdi. 1908'de doğan ve 1996'da Almanya'ya gelen Dülek'i, eyaletin en yaşlısı olması ve yeni yaşına girmesi dolayısıyla eyalet Başbakanı Armin Laschet kutladı. Laschet, çok sayıda torunu olan Dülek için, "Az insanın ulaşabileceği bir yaş olan 113. doğum gününde Hazno Dülek'i tebrik ederim. Uzun ve olağanüstü yaşam deneyimine saygı duyuyorum. Dülek'in NRW'nin en yaşlı insanı olarak uzun süre bizimle kalmasını diliyorum" dedi.