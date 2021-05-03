Türklere 28 ülkede 389 saldırı

YURT Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)'nin raporuna göre 2020 yılında vatandaşlarımızı hedef alan Almanya'da 205, Fransa'da 40 ve Avusturya'da 37 saldırı olmak üzere toplam 28 ayrı ülkede 389 saldırı gerçekleşti. En çok aşırı sağ motifli saldırı gerçekleştirilirken, ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda hem sayı hem de şiddet itibarıyla kaygı verici bir artış gözlemlendiği raporda belirtildi.YTB'NIN raporunda vatandaşların bu artıştan bizzat etkilendiği belirtildi. Raporda, "Vatandaşlarımızın canına kasteden, evlerine, araçlarına, işyerlerine yönelik saldırıların yanında, İslam düşmanlığının bir sonucu olarak camilerimiz de aşırı sağ terörün açık hedefi haline geldi" denildi. Başta PKK olmak üzere farklı terör odaklarının da yine Türk STK ve camileri ile dış temsilciliklerimizi hedef aldığı kaydedildi.