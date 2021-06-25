Antalya’da en heyecanlı randevu

Almanya
'nın Köln
kentinde yaşayan Beyza, menenjitin bir türü olan "Meningokok" nedeniyle iki kolu ve ayaklarını kaybetti, böbreği işlevini göremez hale geldi. Anne Mihriban Doğan
(54) kızına böbreğini verip hayata tutunmasını sağladı. Protez kol ve ayak kullanmaya başlayan Doğan, araştırma yaparken nakil konusunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi
'nin iyi olduğunu öğrendi. Üniversite ile iletişime geçen Beyza, Antalya
'ya gidip, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'a muayene oldu, nakil için bekleme listesine yazıldı. Özkan, "Testlerden geçireceğiz. Nakil için bir engel görünmüyor" dedi. Genç kız ise Antalya'dan gelecek güzel haberi beklediğini, hayalinin kollarına kavuşmak olduğunu söyledi.