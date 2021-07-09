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Giriş Tarihi: 9.7.2021

FETÖ Hessen’den kin kusuyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
FETÖ Hessen’den kin kusuyor

FETÖ, PKK taktiğini kullanmaya başladı. Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde TV kanalı açan FETÖ, Türkiye’ye kin kusuyor. Hain Gülen ve elebaşları her gün ekranda boy gösteriyor

OFFENBACH'TAN YÖNETİYOR
TERÖR örgütü FETÖ, Mobility Channel (MC EU TV) adlı kanalı, daha önce Zaman ve Samanyolu televizyonlarının da merkezinin bulunduğu Offenbach kentinden yönetiyor. Almanya'da otomobil programları yapan Mobility Channel'i 2014'te satın alan örgüt, PKK yöntemiyle yayın yapıp kin kusuyor.

ÖRGÜTSEL MESAJLAR İLETİLİYOR
ADI Merih Channel (MC) olarak değiştirilen ve Türksat üzerinden yayın yapmaya başlayan kanal, 2015'te Türksat'tan çıkarılınca daha aktif hale gelmek için yönünü Almanya'ya çevirdi. Kanalı yeniden canlandırmak ve örgüte ait mesajları iletmek için Eutelsat firmasıyla el sıkışan FETÖ, Hotbird uydusundan yayına başladı.

RADYO DA KURDULAR
ÖRGÜTÜN sesi olan ve FETÖ elebaşı Feto'nun konuşmalarına yer veren kanal, temsilcilerini örgüte bağlılığını gösteren mahrem imamlar ve daha önce terör örgütüne yardım suçundan ceza çekenlerden seçti. Kanalın Türkiye ayağındaki temsilcilerinin ise Çanakkale'de olduğu tespit edildi. Örgütün aynı adla, radyosu da bulunuyor.

ANTEN FATURASI ÖRGÜTTEN
KANAL yöneticilerinin gizli bir şekilde anten tamircileriyle anlaştığı ve Türkiye'deki örgüt üyelerinin evlerine çanak anten taktırıp paralarını ödediği belirlendi. Amaç ise örgütten kopuşu önlemek.

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FETÖ Hessen’den kin kusuyor
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