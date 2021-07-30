Kruse’ye evlenmeden ihanet suçlaması

Fenerbahçe
'nin eski yıldızı Max Kruse
, Tokyo Olimpiyat Oyunları
'nda Almanya'nın Suudi Arabistan
'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından çok konuşulan evlilik teklifine imza attı. Bir yıldır birlikte olduklarını söylediği Dilara Mardin
'e canlı yayında, 'Benimle evlenir misin" diyen Kruse, bu teklif ile gündemdeyken ihanet suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Fitness yıldızı Vanessa Mariposa
(28), Kruse ile 4 Ocak'tan itibaren ilişkiye başladığını, Dubai
'de tatil yaptıklarını ve ilişki yaşadıklarını ifade etti. İhanet suçlaması sonrası Kruse ise, "Gerçek şu ki Dilara'ya ihanet etmedim" dedi. Teklife 'Evet' diyen Dilara da bu açıklamaya kalp emojisi ile karşılık verdi. FRANKFURT