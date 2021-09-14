Bakan Bayaz’dan Hoeness’e salvo

'ABARTILI'
VERGİ kaçırdığı gerekçesiyle hapis yatan Uli Hoeness ihbar portalini eleştirip, "Birinin çimini biçip 20-30 euro vergisiz kazanç elde eden birinin ihbar edilmesi abartılı" diye konuştu. Siteye tepki veren Hoeness'e cevap gecikmedi. Baden Württemberg Maliye
Bakanı Danyal Bayaz
sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
VERGİ KAÇIRANLAR HEDEFTE
BAYAZ, "Bu siteye komşunun çimlerini kaçak biçenler değil, örneğin döviz bahislerinden 28.5 milyon euro vergi kaçıranlar ihbar edilecek. Bu sadece bir örnek" dedi. Ancak Bayaz burada doğrudan Hoeness'i hedef aldı. Çünkü Hoeness, 28.5 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle hapis cezası almıştı.