Giriş Tarihi: 5.12.2021

Karanlık iki cinayet CENGİZ PARLAYAN

Avukat Selim Taşçı bir tarlada, 23 yaşındaki Yusuf Çoban da evde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Cinayetlerin faili ve nedeni araştırılıyor