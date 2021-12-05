Karanlık iki cinayet

Almanya
'nın Magdeburg
kentinde yaşayan Şanlıurfalı 23 yaşındaki Yusuf Çoban'dan, 26 Kasım'dan bu yana haber alınamıyordu. Çoban'ın cesedi, kuzeninin evinde kafasına kurşun sıkılmış halde bulundu. Polis, cinayetin geçtiğimiz cumartesi işlendiğinin düşünüldüğünü ve apartmanda kimsenin silah sesi duymadığını aktardı.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cinayete ilişkin soruşturma başlatan polis, şüpheli bir kişinin kimliğinin belirlendiğini, parmak ve ayak izi ölçümlerinin yapıldığını açıkladı. Polis sözcüsü, "Her yönden araştırmaya devam ediyoruz" dedi. Çoban'ın bir akrabası, "Telefonu tüm hafta sonu kapalı olunca şüphelendik. Akşam saatlerinde daireye gidince cesedi ile karşılaştık" dedi.
TARLADA YARALI BULUNDU
Diğer kanlı olay ise yine Almanya'nın Neuss kentinde yaşandı. Erzincanlı, 40 yaşındaki avukat Selim Taşçı, silahla ağır yaralanmış halde buldu. İlkyardım ekibi olay yerinde müdahale yaptı ancak Taşçı yaşamını yitirdi. Yasadışı suç örgütleriyle ilişkilendirilen Taşçı'nın 2 yıl süreyle avukatlıktan men edildiği, bir yıl hapis yattığı ortaya çıktı.
ADI OLAYLARLA ANILAN AVUKAT
Bir
suç örgütünün 200 bin eurodan fazla parasını yönettiği ve zimmetine geçirdiği iddia edilen avukat Selim Taşçı, bu suçtan ceza almıştı. Taşçı, ayrıca 2020'de bir otelde sahte para ile ödeme yaparken yakalanmıştı. Öte yandan polisin, olay yerindeki boş kovanı bulmak için köpekli arama yaptığı ve kovana ulaştığı bilgisi de verildi. İntihar olasılığının da araştırma kapsamında olduğu bildirildi.