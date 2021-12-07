Zeynep elendi jüri şoke oldu

ALMAN Pro7 ve Sat1 kanalında yayınlanan The Voice of Germany
adlı ses yarışmasında yarı final mücadelesi veren Zeynep Avcı
, sahneye bu kez de Güliz Ayla
'nın 'Öyle Sev
' adlı şarkısı ile çıktı. Zeynep şarkıyı seslendirirken, arka fonda Kapadokya
'daki balonlar görüldü. Seyirci oylarının yarı finalistleri belirlediği yarışmada Zeynep yüzde 28.5 oy aldı. Zeynep'in rakipleri Ann Sophie Dürmeyer
28.7, Sebastian Krenz
ise 42.8 oranında oy elde etti. Bu küçük fark Zeynep'in yarışmaya veda etmesine sebep oldu. Sonucun açıklanmasının ardından jüri üyelerinin şaşkınlığı ekrana yansıdı. FRANKFURT