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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Zeynep elendi jüri şoke oldu

Zeynep elendi jüri şoke oldu

Katıldığı yarışmada Türkçe söylediği şarkılar ile çeyrek finale yükselen Zeynep Avcı, yarı finali göremedi. Zeynep’in elenmesi tüm jüri üyelerini üzdü

ALMAN Pro7 ve Sat1 kanalında yayınlanan The Voice of Germany adlı ses yarışmasında yarı final mücadelesi veren Zeynep Avcı, sahneye bu kez de Güliz Ayla'nın 'Öyle Sev' adlı şarkısı ile çıktı. Zeynep şarkıyı seslendirirken, arka fonda Kapadokya'daki balonlar görüldü. Seyirci oylarının yarı finalistleri belirlediği yarışmada Zeynep yüzde 28.5 oy aldı. Zeynep'in rakipleri Ann Sophie Dürmeyer 28.7, Sebastian Krenz ise 42.8 oranında oy elde etti. Bu küçük fark Zeynep'in yarışmaya veda etmesine sebep oldu. Sonucun açıklanmasının ardından jüri üyelerinin şaşkınlığı ekrana yansıdı. FRANKFURT
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Zeynep elendi jüri şoke oldu
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