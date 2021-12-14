Hain pankarta 4 yıl sonra dava

DOSYA SÜMENALTI EDİLDİ
TARİHLER 18 Mart 2017'yi gösterdiğinde PKK, DHKP-C ve YPG yandaşları İsviçre
Parlamentosu önündeki meydanda toplandı. Ellerinde teröristbaşı posterleri ve PKK paçavraları bulunan hainler, gösteride üzerinde İngilizce 'Erdoğan'ı öldür' yazılı pankart açtı. Durum savcılığa iletildi, ancak bu yılın mart ayına kadar dosya sümenaltı edildi.
DAVA 18 OCAK'TA
BERN
Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu
öncesi düzenlenen 'hayır' mitinginde pankartı açtığı belirlenen dört kişi hakkındaki dosyayı yeniden ele aldı. Dört kişiye mart ayı ortalarında para cezası kesildi. Hainler, cezaya da itiraz edince dava açılması kaçınılmaz oldu. Savcılık, davanın 18-19 Ocak 2022 günleri görüleceğini duyurdu.
İDDİALAR REDDEDİLDİ
İSVİÇRE basını, dava haberi üzerine Türkiye
'nin İsviçre Dışişleri Bakanlığı
'na (EDA) baskı yaptığını, bakanlığın da savcı üzerinde baskı oluşturduğunu yazdı. Bakanlık sözcüsü Pierre Alain Eltschinger iddiaları, "Süreci etkilemedik" diye yanıtladı. Savcılık sözcüsü Christof Scheurer
de yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, sadece bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.