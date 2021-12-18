Max Kruse ile Dilara evlendi

BUNDESLİGA ekibi Union Berlin
'in golcüsü, eski Fenerbahçeli Max Kruse
, Almanya
'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
'nda Suudi Arabistan ile oynadığı maçın ardından canlı yayında evlilik teklifinde bulunduğu Dilara Mardin
ile evlendi. Çift, Berlin
Schmargendorf'taki nikah dairesinde evliliğe imza attı. Kruse ve Dilara çifti daha sonra Kudamm'da yakın arkadaşları ve akrabalarının katıldığı bir kutlama gerçekleştirdi. Evliliği Kruse, instagram sayfasından 'taze evlendi' etiketi ile duyurdu. Dilara, Kruse soyadını alırken, çift büyük çaplı düğünü yaz aylarında yapacak. Cengiz PARLAYAN