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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Kültür sanatın umudu Günay Uslu

Yalçın ÇAKIR
Kültür sanatın umudu Günay Uslu

Hollanda’da koronavirüs krizinden etkilenen kültür sanat sektörünün umudu Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu oldu. Uslu’nun önceliği, sektörü krizden kurtarmak

Hollanda'da genel seçimden 10 ay sonra hükümet bugün yemin ederek göreve başlayacak. Başbakan Mark Rutte liderliğindeki dört partili koalisyon hükümetinde Günay Uslu, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak. Ülkede koronavirüs salgınının en fazla etkilediği alanlardan biri olan kültür sanat sektörünün umudu ise Günay Uslu.

BAŞBAKANLIK HAYALİ
USLU'NUN önceliklerinden biri, sektörün yaşadığı krizden kurtarılması olacak. Hollanda medyasına göre akademik, kültürel ve ticari altyapısı, önümüzdeki süreçte Bakan Uslu'nun işini kolaylaştıracak. NOS, Uslu'nun gençliğindeki en büyük hayalinin ülkenin ilk kadın başbakanı olmak olduğunu yazdı. 1972 Hollanda doğumlu Uslu, Emirdağlı bir ailenin kızı.
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Kültür sanatın umudu Günay Uslu
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