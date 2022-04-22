Akaryakıt fiyatı yine uçuşta

PANDEMİNİN ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş, akaryakıt fiyatlarını iki euronun üzerine taşımıştı. Bir litre mazotun fiyatı 2.4 euroya kadar ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Birkaç haftadır gerileme sürecinde olan akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dün bir litre mazotun fiyatı 2.33 euroyu gördü. Bir litre benzinin fiyatı da 2.30 oldu.FEDERAL İstatistik Dairesi, mart ayında tüketicilerin bir yıl öncesine kıyasla süper benzin için ortalama yüzde 41.9, mazot için ise yüzde 62.6 daha fazla ödediklerini açıkladı. Daire, 1974 ve 1980 yıllarındaki petrol krizleri ile 2008/2009 mali ve ekonomik krizinin etkisinin, Ukrayna savaşından daha az olduğunu ifade etti. Hükümet akaryakıtta vergi indirimi öngörmüştü. FRANKFURT