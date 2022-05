Federal Tarım ve Gıda Dairesi, Almanya'da et tüketiminde düşüş yaşandığını açıkladı. Daire, geçen yıl kişi başına ortalama 55 kilogram et tüketildiğini, bunun 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 12 daha az olduğunu kaydetti. Öte yandan ülkede vegan pazarı ise hızla büyüyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'da vegan üretim yapan şirketler, et alternatifi üretimini yüzde 17 arttırdı ve 97 bin 900 tona ulaştı.