Alman emekli buyursun gelsin

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş nedeniyle doğal gazda sıkıntı yaşarken, Seyahat Acenteleri Derneği (VUSR) emeklilerin kış aylarını sıcak ülkelerde geçirmesini gündeme getirmişti. Bingen kentinde düzenlenen 'Back to Travel 2022' (Seyahate Dönüş) fuarına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu tavsiyeyi hatırlatıp, Alman emeklilere çağrıda bulundu.Bakan Ersoy, "Türkiye'nin güney bölgesi kışın sıcak oluyor. Alman emekliler gelirlerse başımızın üstünde yerleri var" dedi. Almanya'nın Türk turizminin en büyük ikinci pazarı olduğunu belirten Ersoy, "Yoğun tanıtımların meyvesini almaya başladık. Bu yıl Almanya'dan 2019'a eş değer turist sayısına ulaşacağımızı hatta geçeceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz 5 milyon rakamını aşmak" diye konuştu.Turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak istediklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Pandemi sonrası eylem planını hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdik. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle slot sıkıntısı sona erdi. Sınırsız slot avantajını kullanıyoruz. Bu da daha fazla turistin gelmesini sağlayacak" dedi. Ersoy, "Tüm Avrupa pazarlarında Türkiye satışları ile ilgili ciddi bir ivme var" değerlendirmesi yaptı.Tourexpi ve Almanya'nın en büyük seyahat acentelerinden RTK Group tarafından düzenlenen fuarda Alman turizminin devleri SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, "Savaşa rağmen turizme olan talep azalmadı. Türkiye, Yunanistan ve Mısır'a talep patlaması var. Pandemiden dolayı insanlar çok sıkıldı. Herkes seyahat etmek istiyor" dedi. RTK Group'un CEO'su Thomas Bösl ise havayolu şirketlerinin yoğun talep nedeniyle Türkiye'ye ek seferler koyduğunu belirtti.