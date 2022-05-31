Havalimanında güvenlik çilesi

Almanya'nın pek çok havalimanında yazın gelmesi ve uçuşların artması ile birlikte güvenlik kontrol noktalarında sıkıntı yaşanmaya başlandı. Özellikle Köln-Bonn ve Düsseldorf Havalimanı'nda güvenlik personeli yetersizliği sebebiyle bekleme süresi 1.5 saati buldu. Uçuş kaçıranların sayısı bir hayli arttı. Kuzey Ren Vestfalya'da okul tatilinin başlayacağı 27 Haziran günü düşündürüyor.PANDEMİ sürecinde düşen yolcu sayısı nedeniyle güvenlik personeli sayısının azaltılması ve yerine yeni personel alınmaması sorunun nedenini oluşturuyor. Sadece Köln-Bonn Havalimanı'nda 100 güvenlikçi açığı olduğuna işaret edilirken, kısa sürede açığın kapatılmasına ise imkânsız gözü ile bakılıyor. Sendika, yarı zamanlı çalıştırılanların tam zamanlı çalışma sistemine geçmesini istiyor.