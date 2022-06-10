Almanya’da akaryakıt fiyatı yine uçuşta

ALMAN Otomobil Kulübü (ADAC), ülkede mazotun ortalama fiyatının 2.007 euroya yükseldiğini açıkladı. Hükümetin 1 Haziran'dan itibaren mazotun litre fiyatında 16.7 sent vergi indirimine gittiğini hatırlatan ADAC, o günden bu yana fiyatta artış görüldüğünü kaydetti. ADAC, 31 Mayıs günü mazotun ortalama fiyatının 2.042 olduğunu açıkladı.BENZİN fiyatlarındaki litre başı 35 sentlik vergi indiriminin de tüketiciye yansımadığını ifade eden ADAC, E10 benzin fiyatının litre başına 1.948 euro ortalamayı yakaladığını belirtti. Öte yandan AB Parlamentosu, 2035'ten itibaren içten yanmalı motora sahip araçların üretilmemesini kararlaştırdı. O tarihten sonra üretim elektrikli araçlara kaydırılacak. FRANKFURT