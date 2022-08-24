Malik’in ailesi adalet istiyor

Almanya'da kaldırıldığıhastanede doktor hatasıkurbanı olan 2 yaşındakiMalik Soyak'ın ailesi hukuksavaşına devam ediyor. SoyakAilesi, küçük Malik'in ölümüneyol açan doktorların çalıştığıhastane olan Höxter'dekiSt. Ansgar Hastanesi'nin bağlıolduğu Wesser-Egge Katolik HastanelerBirliği'ni mahkemeye verdi.PADERBORN Eyalet Mahkemesi'nde görülecek davada 2013'te doktor hatası nedeniyle hayatını kaybeden Malik Soyak'ın hangi ihmaller zinciri nedeniyle öldüğü ele alınacak. Yeni raporlar eşliğinde tedavi hatalarına işaret edilecek. Cevabı en çok merak edilen soru ise, ilk mahkemede cevabı bulunamayan "Malik'in özel kliniğe nakli neden uzun sürdü" sorusu.AYNI zamanda Malik'in beyninde tümör olduğu ve çocuğun semptomları nedeniyle hastalığının çok daha erken teşhis edilebilmesi için nörolojik muayenenin neden yapılmadığı sorgulanacak. Soyak Ailesi'nin avukatı Anneke Fasterding, "Malik'in tedavi ile kurtulabileceğini duymak, ailesi için kötü bir durum" diye konuştu.15 EKİM 2013 tarihinde Malik, kusma ve bulantı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başhekimin muayene ettiği Malik'e mide üşütmesi teşhisi konuldu. Malik'in durumunun kötüleşmesine rağmen doktorlar "Sabaha kadar iyi olacak" dedi. Malik, çok geç nakledildiği Kassel'de bir hastanede yaşamını yitirdi. Höxter Sulh Mahkemesi'nde 2017'de görülen davada eski Başhekim Volker K. (72) ile Dr. Renate D. (60) 22 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Bu durum aileyi rahatsız etti.