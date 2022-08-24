Malik’in ailesi adalet istiyor

Almanya'da kaldırıldığı
hastanede doktor hatası
kurbanı olan 2 yaşındaki
Malik Soyak'ın ailesi hukuk
savaşına devam ediyor. Soyak
Ailesi, küçük Malik'in ölümüne
yol açan doktorların çalıştığı
hastane olan Höxter'deki
St. Ansgar Hastanesi'nin bağlı
olduğu Wesser-Egge Katolik Hastaneler
Birliği'ni mahkemeye verdi.
NEDEN GEÇ KALINDI?
PADERBORN Eyalet Mahkemesi'nde görülecek davada 2013'te doktor hatası nedeniyle hayatını kaybeden Malik Soyak'ın hangi ihmaller zinciri nedeniyle öldüğü ele alınacak. Yeni raporlar eşliğinde tedavi hatalarına işaret edilecek. Cevabı en çok merak edilen soru ise, ilk mahkemede cevabı bulunamayan "Malik'in özel kliniğe nakli neden uzun sürdü" sorusu.
MALİK KURTULACAKTI
AYNI zamanda Malik'in beyninde tümör olduğu ve çocuğun semptomları nedeniyle hastalığının çok daha erken teşhis edilebilmesi için nörolojik muayenenin neden yapılmadığı sorgulanacak. Soyak Ailesi'nin avukatı Anneke Fasterding, "Malik'in tedavi ile kurtulabileceğini duymak, ailesi için kötü bir durum" diye konuştu.
SADECE 22 BİN EURO PARA CEZASI
15 EKİM 2013 tarihinde Malik, kusma ve bulantı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başhekimin muayene ettiği Malik'e mide üşütmesi teşhisi konuldu. Malik'in durumunun kötüleşmesine rağmen doktorlar "Sabaha kadar iyi olacak" dedi. Malik, çok geç nakledildiği Kassel'de bir hastanede yaşamını yitirdi. Höxter Sulh Mahkemesi'nde 2017'de görülen davada eski Başhekim Volker K. (72) ile Dr. Renate D. (60) 22 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Bu durum aileyi rahatsız etti.