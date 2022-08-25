Emir bebek için Ankara devrede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık'ın elinden alınan 10 aylık bebeği Emir için devreye girdi. Bakanlık, yetkili kurumlar aracılığıyla Alman makamlarına iki gönüllü koruyucu Türk ailenin isimlerini verdi. Bakanlık, "Bebeğin koruyucu aileye verilmesi nedeniyle yaşanan sorunla ilgili olarak sürecin en başından itibaren takipteyiz" açıklamasını yaptı.Bakanlığın verdiği bilgiye göre ilgili gençlik dairesi ile Aile Ataşeliği bağlantıya geçti. Yapılan açıklamada, "Yıllardır üzerinde çalıştığımız ve yaygınlaştırılması için de Alman mercileriyle irtibatta olduğumuz Aile Ataşeliğimiz aracılığıyla yetkili kurumlarla ilk andan itibaren temas halindeyiz. Talebimizle ilgili olarak sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz" denildi.Yurtdışındaki Türklerin kendi kültür ve ahlaki değerlerine uygun şekilde yaşama tercihlerinin dikkate alınmasının önemi vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak çocukların korunması için her türlü çalışmayı titizlikle gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi. 10 aylık Emir, annenin psikolojik durumu öne sürülerek gençlik dairesi himayesine alınmıştı.