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Giriş Tarihi: 8.11.2022

İnsanlar aç devlet duyarsız

Fatih YILMAZ
İnsanlar aç devlet duyarsız

Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, Almanya’da 2 milyon insanıa şevine muhtaç etti. Tafel Başkanı Brühl isyanda: Devlet yetersiz, yardımlar çok gecikiyor

Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aşevi, kuruluşunun üzerinden geçen 30 yılda hiçbir zaman şimdi olduğu kadar çok insana yardım etmediğini dile getirdi. 2 milyondan fazla insanın gıda yardımı almak için Tafel'e gittiğini ifade eden Tafel Başkanı Jochen Brühl, "Devlet yardımı yetersiz ve çok geç geliyor. Devletin yapamadığını biz yapamayız" dedi.



BU YIL YÜZDE 50 ARTTI
İnsanların yiyecek, barınma ve ısınma konusunda büyük korkuları ve endişeleri olduğunu dile getiren Brühl, "Yılın başından bu yana, Tafel'e gelenlerin sayısında yüzde 50'lik bir artış gördük. Gıda yardımı alanların birçoğu yoksulluk riski altında ve sağlık sorunları yaşıyor. Kışın durum daha da kötüleşebilir. Yoksulluktan etkilenen insanların artık acil yardıma ihtiyacı var. Bağışlar da azalıyor" diye konuştu.

GIDA BANKALARI BOŞ
Hükümetlerin yardım konusunda hâlâ tereddüt edip tartışırlarken Tafel'in uzun zamandan beri yoğun çalışıp her zamankinden daha fazla insana yardım ettiğini de belirten Brühl, "Gıda bankalarının çoğu, daha fazla insana yardım edebilmek için gıdadan yoksun. Zengin bir ülkeyiz. Herkesin bu kışı iyi geçirmesini sağlayabiliriz" diyerek insanları gıda yardımı yapmaya davet etti.

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İnsanlar aç devlet duyarsız
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