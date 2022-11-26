Türkiye her zaman kalbimde

Almanya'da en iyi rap sanatçıları arasında yer alan Eko Fresh lakaplı Ekrem Bora, Türk sanatçılar ile birlikte rap şarkıları içeren Türkçe albüm için hazırlığa başladığını ifade etti. SABAH'a konuşan Bora, "Türkçe rap albümü yapmayı planlıyorum. Albümde çok sayıda Türk sanatçı ile birlikte şarkı seslendireceğim" dedi.Albümü 2023 sonunda bitirmeyi hedeflediğini ve Neşet Ertaş'ı çok sevdiğini ifade eden Bora, "Onun bir türküsünü remix yapmayı çok isterim. İbrahim Tatlıses'in de çok büyük hayranıyım. Hala arabamda onun, Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses'in şarkılarını dinlerim. Türkiye ile bağımı hiç koparmadım. Her zaman kalbimde" dedi. Bora, şarkılarının çoğunun bir mesaj içerdiğini, göçmenlerin sesi olmaya çalıştığını da dile getirdi.