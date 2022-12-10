Kuyruktaki yaşlılar içimi acıtıyor

Enerji krizi, enflasyon ve hayat pahalılığı Almanya'da dar gelirlileri yoksulluğa itti. Aşevlerine olan talepte patlama yaşandı. Tafel adlı aşevinin Wuppertal Şube Müdürü Zülfü Polat, karşı karşıya kaldıkları durumu SABAH'a anlattı: Tafel, bu yıl 2 milyona yakın insana yıl boyunca 265 bin ton gıda yardımında bulundu. Yardıma muhtaç sayısı pandemi sonrası hızla arttı. Bize gelen yardımların yüzde 30'u ise kesildi.Wuppertal ve çevresinde 120 gönüllü ile muhtaçlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Kahramanmaraşlı Polat, "Her gün 6 bin 500 kişiye gıda yardımı yapıyoruz. Daha önce bunun üçte biri kadardı. Artık emekli maaşı ile geçinemeyen insanlar yiyecek kuyruğuna giriyor. Bu çok acı. İnsanlar rahat yaşamak için 40 yıldan fazla çalışmış, ama şimdi yoksullukla mücadele ediyor. Onları görünce içimiz sızlıyor" diye konuştu.YAŞLILARIN torunlarına ufak bir hediye alabilmek için mutfağından kıstığını, gıda yardımı için sıraya girdiğini anlatan Polat, "Kuyruğa utanarak girdiklerini gözlemliyoruz. Aralarında Türk yaşlılarımız da var. Onların durumları biraz daha farklı, çünkü üzerlerinde toplumsal baskı da hissediyorlar. Çoğu zaman, 'Git Türkiye'de yaşa. Sana çocukların niye bakmıyor' gibi sorulara muhatap oluyorlar" dedi.