Ötanazi önerdiler taburcu oldu

Sağlık sisteminin alarm verdiği Hollanda'da doktorlar, 22 Nisan'da trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Hüseyin Hatipoğlu'nun yaşamından umut kesildiğini bildirdi. Doktorlar aileye, beyninde hasar oluşan ve yoğun bakımda 5,5 ay tedavi gören Hüseyin için "Hastanede yapılacak her şey yapıldı. Çok acı çekiyor, ötanaziyi düşünün" dediler.Ötanazi teklifini kabul etmeyen aile, Türkiye'den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışması sonunda Hatipoğlu, 21 Ekim günü ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatipoğlu ailesinin talebi üzerine 17 Kasım'da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.HASTANENİN palyatif servisinde bir ay süren tedavinin ardından Hüseyin Hatipoğlu taburcu edilerek evine gönderildi. Hatipoğlu'nun tedavisine evde devam edileceği belirtildi. Evlatlarının taburcu olmasına sevinen aile, "Oğlumuza ötenazi teklif ettiler, o Türkiye'de hayata tutundu. Taburcu oldu. Enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul etmiyoruz" diye konuştu. KAHRAMANMARAŞ