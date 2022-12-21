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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Antalya Mayorka’yı geride bıraktı

Fatih YILMAZ
Antalya Mayorka’yı geride bıraktı

Alman tur operatörü TUI, 2023 yılı rezervasyon rakamlarında Antalya’nın en gözde turist mekanı İspanya’nın Mayorka adasını geride bıraktığını açıkladı

TUI 2023 yılı rezervasyon rakamlarına ilişkin verdiği bilgide Türkiye'nin turistler için cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Yüksek enflasyon dolayısıyla rezervasyonların bu yıl Türkiye'ye kaydığı ve Antalya'nın ön rezervasyonda İspanya'nın en gözde tatil adası Mayorka'yı solladığı açıklandı. TUI üst yöneticisi Ingo Burmester, "Mayorka zayıf kaldı. 2023 yazı tatil sıralamasında Türkiye pol pozisyonuna yükseldi. Antalya, Mayorka'yı geçiyor" dedi. Seyahat acenteleri Schauinsland ve FTI de Türkiye ile Tunus gibi ülkelerin çok fazla talep gördüğünü belirtti.
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Antalya Mayorka’yı geride bıraktı
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