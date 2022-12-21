Antalya Mayorka’yı geride bıraktı

TUI 2023 yılı rezervasyon rakamlarına ilişkin verdiği bilgide Türkiye'nin turistler için cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Yüksek enflasyon dolayısıyla rezervasyonların bu yıl Türkiye'ye kaydığı ve Antalya'nın ön rezervasyonda İspanya'nın en gözde tatil adası Mayorka'yı solladığı açıklandı. TUI üst yöneticisi Ingo Burmester, "Mayorka zayıf kaldı. 2023 yazı tatil sıralamasında Türkiye pol pozisyonuna yükseldi. Antalya, Mayorka'yı geçiyor" dedi. Seyahat acenteleri Schauinsland ve FTI de Türkiye ile Tunus gibi ülkelerin çok fazla talep gördüğünü belirtti.