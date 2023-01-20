Almanya’da Türk nüfusu eriyor

İstatistik Dairesi, nüfusun 84 milyon 79 bin 800'e ulaştığını açıkladı. Daire, nüfusun geçen yıl altı ayda 843 bin arttığını duyurdu. Ülkede Alman vatandaşı olmayanların sayısı 12 milyon 127 bin 119 olarak kayıtlara geçti. Almanya'da Türk pasaportuna sahip nüfus ise 1 milyon 458 bin 360. Bu sayı 2014'te 1 milyon 527 bin 118 olarak istatistiğe yansımıştı. Yani nüfusumuz 8 yılda 68 bin 758 kişi azaldı. O tarihten bu yana sadece Türk vatandaşlığı bulunan Türklerin sayısı, yıl ortalamasına göre ortalama 9 bin civarında geriledi. Alman vatandaşlığına geçişler de dikkate alındığında ülkede 3.5 milyon civarında Türk yaşıyor.