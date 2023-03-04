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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Yaşı küçük kalbi büyük Mikail Akar

Mustafa AKBABA
Yaşı küçük kalbi büyük Mikail Akar

10 yaşında olmasına rağmen yüzyılın yeteneği olarak kabul edilen Erzurumlu Mikail Akar, bir resmini açık artırma ile satıp gelirini depremzedelere bağışlayacak

Resimleri daha önce Köln, Viyana, İstanbul, Zürih ve New York'ta sergilenen Mikail Akar, Bensberg'de sergilenmekte olan resimlerinden üç eski model araba resmi (nadir bir Rolls-Royce dahil) ile serginin son günü boyayacağı bir başka resmini açık artırma ile satışa sunacak. Mikail tarafından boyanmış resimlerden elde edilen gelir Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilecek. Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Erzurumlu Akar ailesinin 10 yaşındaki oğulları Mikail Akar, sanat camiasında "Minik Picasso" olarak tanınıyor ve resimleri binlerce euro'ya alıcı buluyor.
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Yaşı küçük kalbi büyük Mikail Akar
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