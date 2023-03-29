İskoçya’ya Müslüman başbakan

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın başbakanlık ve parti genel başkanlığından istifa ermesiyle başlayan liderlik yarışını Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazandı. Yusuf, SNP üyeleri tarafından 13 gün süren oylama sonrası önce partinin başına geçti, ardından dün İskoçya Bölgesel Başbakanı seçildi.İskoçya'nın Glasgow kentinde doğan Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yusuf, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da dün yapılan oylama sonrası Başbakan ilan edildi. İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olan Yusuf, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye kararlı olduğunu söyledi. Yusuf, "Ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir" dedi.HALKININ bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız" sözleri ile dikkat çekti. Hükümette Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı yürüten Hamza Yusuf, Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan ile girdiği seçim yarışından galip çıkmayı başardı.1985 yılında Glasgow'da doğan Yusuf, 1960'larda İskoçya'ya yerleşen Pakistanlı bir ailenin oğlu. Siyaset bilimi öğrenimi görüp derece ile mezun olan Yusuf, 25 yaşında milletvekili seçildi. Yusuf son 10 yılda, SNP içinde Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı, Ulaştırma ve Adalar Bakanı, son olarak da Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı görevlerini aldı. Yusuf, siyasi kariyeri boyunca, eşitlik ve insan haklarına kendini adamış politikacı görüntüsü çizdi, sosyal adaletin güçlü savunucusu oldu.