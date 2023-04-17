Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile ünlenen Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin Time Dergisi tarafından listeye dahil edilmesini Bild gazetesi, "Dünyanın en zeki çifti" başlığıyla duyurdu. Derginin Türk kökenli çifti onore ettiğine dikkat çekilen haberde çifte övgüler yağdırıldı.Time Dergisi'nin tanıtım yazısında da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin koronavirüs ortaya çıkar çıkmaz kanser tedavileri için geliştirdikleri mRNA teknolojisini koronavirüse uyarladıklarına dikkat çekildi. Yazıda, Şahin ve Türeci'nin Türk kökenli olup Almanya'da yaşadıkları vurgulandı.