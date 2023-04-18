Müslüman düşmanı medya patronu

Almanya'nın en etkili gazetelerini bünyesinde barındıran Axel Springer Yayınevi'nin patronu Mathias Döpfner'in medya grubunun üst düzey çalışanlarına gönderdiği kısa mesajlar ve mailler basına sızdırıldı. Haftalık yayın yapan Die Zeit'ın haberine göre ülkenin en etkili medya patronu olan Döpfner, Müslümanları "Gesocks" olarak görüyor. Bu kelime ise "pislik, eğitimsiz ve nefret edilen" bir toplum için kullanılıyorMüslümanlardan bahsederken "en alt sosyal sınıf olan pislikleri" tanımlamak için söylenen "Gesocks" kelimesini kullanması, Springer basınının Müslüman düşmanlığını da aydınlatmış oldu. Gazetelerin, patronun İslam düşmanlığı nedeniyle nefret yayınları yaptığı tahmin ediliyor. Gerçekten de gruba bağlı Die Welt ve Bild gibi gazeteler Türk ve Türkiye düşmanlığı olmak üzere yabancı düşmanlığında yarışıyor.Ülkede yabancı düşmanlığını körükleyen, Müslüman düşmanlığını had safhalara taşıyan Bild ve Die Welt gazeteleri olurken, Döpfner'in Doğu Almanlardan da nefret ettiği belirlendi. Almanların genelde küçümsemek amacıyla "Ossi" (Doğulu) ibaresini kullandığı Doğu Almanların "ya komünist ya da faşist" olduğunu belirten Döpfner, "Bunun arası ise yok. İğrenç" mesajını göndermiş.Döpfner'in Bild Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt'e "FDP için biraz daha yüklenemez misin? Yani onlar en az yüzde 16 oy almalı" içerikli bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Zeit'ın haberinden sonra Axel Springer Yayınevi önce durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak tepkilerin yükselmesi üzerine CEO Mathias Döpfner özür diledi. Özrün, taktik icabı yapıldığı tahmin ediliyor.CEO Döpfner'in bir başka mesajında ise "Ossi'ler hiçbir zaman demokrat olmayacak. Belki de eski Demokratik Almanya'yı tektip ücretin ödendiği bir tarım ve üretim merkezi haline getirmek gerekir" ifadesini kullanmış. Döpfner'in Almanya'nın eski başbakanlarından Merkel'den nefret ettiği gibi, siyasete de dizayn vermeye çalıştığı belirlendi. CEO, Bild'e, "FDP'nin oylarını artırın" talimatını verdiği ortaya çıktı.