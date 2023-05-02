Muhabirimize alçak saldırı

Türkiye'de yapılacak seçimler için sandıkların geçtiğimiz günlerde açıldığı Avrupa'da HDP'liler, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ve Fransa'nın Strazburg kentinde terör estirdi. 14 sandığın bulunduğu seçim merkezinde bir grup provokatör, 9 numaralı sandığın başında olay çıkardı. Çıkan olayları görüntülemek isteyen SABAH Avrupa ve aHaber Hollanda muhabiri Fatih Özyar, bu sırada saldırıya uğradı.Yaşanan saldırıyı anlatan Özyar, "9 numaralı sandıkta bir arbede yaşandı. Burada ben de bu gelişmeyi yakından takip etmek istedim. Olayları görüntülemek için cep telefonumu çıkardım. Bu sırada yanıma 3 kişi geldi. Ve bana sözlü olarak sataştılar. Argo kelimeler kullandılar. 'İki gündür sen burada provokatörlük yapıyorsun. Sen ne istiyorsun' dedikten sonra içlerinden biri kafa attı. Dudağım patladı" dedi.Özyar, "Ardından beni darp etmeye başladılar. Sonra da elimdeki cep telefonlarını vura vura yere düşürdüler. Saldırganlardan biri cep telefonlarından birini ayağının altına alıp tekmelemeye başladı. Sonra beni korumak için araya birileri girdi. Bu kez beni korumak isteyen kişiye de saldırmaya başladılar. Her iki telefonum da büyük hasar gördü. Sonra güvenlik güçleri araya girdiler" diye konuştu.Fransa'nın Strazburg kentinde ise terör örgütü sempatizanları oy vermeye gelen bir vatandaşı linç etmeye çalıştı. Otomobiliyle seyir halinde olan vatandaşın otomobiline sopalarla ve çekiçlerle saldıran saldırganlar arabaya büyük hasar verirken, vatandaşı da yaraladılar. Fransız polisi ise, saldırganları görüntülemek isteyen gazetecileri engellemek istedi. Polis gazetecileri açık açık tehdit etti.SABAH Avrupa ve aHaber Fransa muhabiri Ömer Aydın'ı sert dille uyaran polis, basın özgürlüğünü hiçe sayan bir açıklama ile, "Burası kamuya açık bir alan. Çekim yapamazsın. O telefonu cebine sokmazsan elinden alırım" diyerek tehdit savurdu. Saldırganlarla ilgili polisin nasıl bir işlem yaptığı henüz bilinmiyor. Avrupa'da konsoloslukların bulunduğu bölgelerde oy kullanma işlemi 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek. FRANKFURT