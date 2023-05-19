Sizinki gözdağı verip sindirmek

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT, AGİTPA ve AKPM gözlemcilerinden oluşan Uluslararası Gözlem Misyonu'nun basın toplantısında, "Neymiş basın özgürlüğü sınırsız değilmiş. Türkiye'de soruşturmalar devam ederken basın özgürlüğünden dem vuranlar, bize ders vermeye çalışanlar FETÖ'cülerin ihbarıyla Sabah gazetesine baskın düzenliyorlar. 'Basın özgürlüğü sınırsız değildir' diyorlar. Sınırsız değil de baskın yapıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, sonra da serbest bırakıyorsunuz. Aslında bu gözdağı vermek, sindirmek" dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Almanya'da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmak da kesinlikle kabul edilemez" şeklinde konuştu. Altun, yüzlerce yabancı basın mensubunun özgürce çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye'ye her fırsatta ders vermeye kalkanların, bugün gerçek yüzlerinin açıkça ortaya çıktığını ifade etti.