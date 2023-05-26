Depremzedeye ambulans uçak

Kahramanmaraş merkezli depremde evi ağır hasar gören ve kendisi de yaralanan Dursun Kaya (68), eşi Elif ve oğlu Muhammed'i de alıp Almanya'daki oğlunun yanına geldi. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Kaya, 11 Mayıs günü aniden rahatsızlanınca Heidelberg kentinde hastaneye kaldırıldı. Felç geçiren ve vücudunun sağ tarafı tutmayan Kaya, burada iki hafta tedavi gördü.Kaya, "Beni vatanıma götürün. Orada ölmek istiyorum" deyince, çocukları durumu Başkonsolosluk ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Kısa sürede işlemleri tamamlanan Dursun Kaya için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak gönderdi. Kaya, Frankfurt Havalimanı'ndan kalkan uçak ile tedavisinin devamı için İstanbul'a nakledildi.Adem Kaya, babasının ambulans uçak gönderildiği için mutluluktan ağladığını belirterek, "Deprem felaketinden sonra çok sarsılmışlardı. Toparlansınlar diye Almanya'ya getirmiştik. Ancak bu ani rahatsızlıktan sonra daha kötü oldu. Allah devletimizden razı olsun, önceden hastaları taşıyacak normal ambulans bulunamıyorduk. Şimdi devletimiz ambulans uçak gönderiyor" dedi.