Düşmanlıklarla mücadele edeceğiz

Almanya'nınSolingen kentinde, 5 Türk'ün öldüğü kundaklamanın 30. yılında düzenlenen anma törenine katılan Yasin Ekrem Serim, Solingen saldırısından bu yana 50'yi aşkın Türk'ün ırkçı, yabancı düşmanı saldırılarda yaşamını yitirdiğini ifade etti. Almanya'nın ırkçılık raporuna dikkat çeken Serim, "Müslümanlar Almanya'da en az kabul gören azınlıklar arasında yer alıyor" diye konuştu.RAPORA göre, 2021 yılında 730, 2022 yılında ise 660'ı aşkın İslam düşmanlığı motivasyonlu suç işlendiğine işaret eden Serim, "Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 54 saldırı resmi kayıtlara girmiş. Başörtülü Müslüman kadınlar, Alman başörtüsüz kadınlara göre iş bulmak için 4.5, yüksek nitelikli işlerde ise 8 kat fazla başvuru yapıyor. İslam düşmanlığının hiç görülmemiş biçimde yaygınlaştı" dedi. AA