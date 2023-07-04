Ferhat’ın hayat veren projesi ödül getirdi

Berlin Neukölln'deki Ringsleben mahallesinde Ferhat Acıoğlu, Antonio Teigky ve Ali Nejme adlı üç kafadar, çocuk ve gençler için bir buluşma noktası olmadığını fark edince harekete geçti. Üç yıl önce yer arayışına başlayan Acıoğlu ve arkadaşları, yıllar evvel kapanmış süpermarketin park alanını gözlerine kestirdi. Gençler, bu alanı çocuk ve gençler için aktivite merkezine dönüştürdü.ALANDAdans ve film gösterileri yapıldı, konserler düzenlendi, boks turnuvası organize edildi, mahalle toplantıları gerçekleştirildi. Gençler, alanı oluştururken mülteciler için kullanılmış konteynerlerden de yararlandı. O proje, Alman Çocuk Fonu tarafından 6 bin euro'luk ödüle layık görüldü. BERLİN