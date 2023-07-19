Türk dükkânlarına bile tahammülleri yok

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Bottrop kentinde daha önceki adı Hansa Center olan alışveriş merkezi, kentte büyük tartışma başlattı. 12 yıldır atıl vaziyetteki merkez için geliştirilen proje, ırkçıların hedefi oldu. Merkezin proje geliştiricisi SI&AM şirketi, Merhaba Hansa Center adını verdiği yeni alışveriş merkezinde Türk ve Arap dükkânları olacağını duyurdu.Şirket, alışveriş merkezinde yüksek kaliteli perakende mağazaları, etkinlik odaları, spa alanı, ofisler ve gastronomi bulunacağını açıkladı. Bu açıklama yerel gazetelerin internet sayfalarına yansıyınca, ırkçılar organize olmaya başladı. Bir kullanıcı, habere 'Harika, yalnızca oraya göç edebilirsiniz' yorumunda bulundu. Bir diğer kullanıcının yorumu, 'Türkçe öğrenip, Kuran okudunuz mu? Gelecek bu' şeklinde oldu.SI&AM şirketi Genel Müdürü Philipp H. Schulte, "Beklemediğimiz ırkçı geri bildirimler alıyoruz" açıklaması yaptı. Bazı ırkçılar, alışveriş merkezini Duisburg kentinde Türk gelinlik dükkânları ile restoranlarının bulunduğu Marxloh semtine benzetti, "İnanılmaz, bu konunun masadan kalktığını düşünmüştüm. Bunu ciddi olarak düşünemezler! O zaman artık Bottrop şehir merkezi olmayacak" dedi.Irkçılar, söz konusu alışveriş merkezinin yapımına karşı çıkarken, sağduyulu Almanlar, yorumları okurken iğrendiklerini belirtip, "30'lar da tam olarak böyle başladı ve nasıl bittiğini hepimiz biliyoruz. Neden yeni bir şey denemiyorsunuz" dedi. Bir başkası, "Kimse beni Marxloh'ta da yemedi" diye yorum yazdı. "Böyle ölü bir harabedense muhteşem bir oryantal bina daha iyidir" şeklinde ifade bırakan da oldu.