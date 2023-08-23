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Giriş Tarihi: 23.8.2023

Alman Ekonomisi toparlanamıyor

Alman Ekonomisi toparlanamıyor

Alman mallarına olan talep düştü. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydetti. Merkez Bankası, önümüzdeki çeyrekte de büyüme görülmediğini açıkladı

Koronavirüs ve enerji krizinden sonra Alman ekonomisi toparlanamıyor. Merkez Bankası (Bundesbank), resesyondaki Alman ekonomisinde toparlanma olmadığını açıkladı. Bundesbank, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydettiğine işaret etti ve yılın temmuz-eylül dönemi için görünümün çok iyi olmadığını belirtti.



Ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu yayımlayan Bundesbank, sebep olarak, yurtdışından gelen zayıf talep ve faiz artışlarıyla yükselen finansman maliyetlerinin ekonomiyi baskıladığını belirtti. BERLİN
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Alman Ekonomisi toparlanamıyor
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