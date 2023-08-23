Koronavirüs ve enerji krizinden sonra Alman ekonomisi toparlanamıyor. Merkez Bankası (Bundesbank), resesyondaki Alman ekonomisinde toparlanma olmadığını açıkladı. Bundesbank, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydettiğine işaret etti ve yılın temmuz-eylül dönemi için görünümün çok iyi olmadığını belirtti.Ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu yayımlayan Bundesbank, sebep olarak, yurtdışından gelen zayıf talep ve faiz artışlarıyla yükselen finansman maliyetlerinin ekonomiyi baskıladığını belirtti. BERLİN