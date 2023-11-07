Sözleşmesini fesh ettiler

Filistin'e destek paylaşımında bulunan futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesi feshedildi. Bundesliga takımlarından Mainz, daha önce paylaşımından dolayı süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladığı, ardından uyarı verip affettiği El Ghazi'nin sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini duyurdu. 28 yaşındaki Fas kökenli El Ghazi, af açıklamasından sonra geri adım atmamış ve takımda artık forma giymek istemediğini dile getirmişti. El Ghazi paylaşımında, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" demişti.