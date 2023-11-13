Yeşil sahada ayrımcılık en üst noktada

Velbert kentinde 14 yaşından bu yana hakemlik yapan Muhammed Curuk'un (23), Velbert Türkgücü'nde sportif direktörlük yaptığı için düdük çalması engellenmek isteniyor. Curuk, "Wuppertal Hakem Komitesi, Türkgücü'nü bırakıp başka bir kulübe kayıt yaptırman halinde, üst ligde hakemlik yapabileceğim teklifinde bulundu" dedi. Genç hakem, "Bu teklifle ayrımcılığı en üst noktaya taşıdılar" diye konuştu.Türkgücü'nün lisanslı hakemi olarak dokuz yıldır maç yönettiğini söyleyen Curuk, "Bana çocukluğumdan beri destek veren bir kulübe bunu yapamam. Başarılı yönetimimden dolayı kulüp beni sezon başında sportif direktörlüğe getirdi. İşin tuhaf tarafı, iki hafta önce Türkgücü maçını yöneten hakem, aynı ligde bir takımın yöneticisi. Beni engellediler ama aynı durumdaki hakemlere ses çıkarmıyorlar" dedi.KOMİTE isteğinin, "Hakemlik yapmak istiyorsan klasman düşeceksin ya da bu işi bırakacaksın" demek olduğunu söyleyen Curuk, "Beni çok destekleyen komitenin eski başkanı ve hakem hocası Berlin'e taşındı. Durumu ona anlatınca, komiteden telefon aldım. Olup biteni Berlin'e aktardım diye tavır aldılar. Zaten hakemlik yapan az insan kaldı, 9 yıllık emeğimi bir anda silecek kadar ayrımcılık yapıyorlar" diye sitem etti.CURUKVelbert Türkgücü'ne de haksızlık yapıldığını söyledi ve "Ligde 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik yarışını sürdüren Velbert Türkgücü'nün başarısı, hakem kararları engellenmeye çalışılıyor. Son üç maçın hakemi, maç günü değiştirildi. Bu durum kafalarda soru işaretleri bıraktı" şeklinde açıklama yaptı.