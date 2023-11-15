Vatandaşlık tehdidi

İsrail'in katliamları karşısında sessiz kalamayıp düşüncesini ifade edenlere yönelik linç kampanyası sürüyor. Bu kez bir Filistinli kız hedef alındı ve yeni elde ettiği Alman vatandaşlığından hemen atılması istendi. Linç kampanyasını Bild Gazetesi başlattı. İsrail yanlısı siyasilerin görüşlerine yer veren gazete, 23 yaşındaki Filistinli Reem Sahwil'i antisemit ve İsrail düşmanı ilan etti.2015 yılında 14 yaşındayken dönemin Başbakanı Angela Merkel'in katıldığı toplantıda gözyaşlarıyla gündeme gelen Sahwil'in sosyal medya hesabında yaptığı "Nehirden denize Filistin özgür olacak" paylaşımı linç kampanyasına sebep gösterildi. Gazete dönemin mülteci kızının gerçek yüzünü gösterdiğini, İsrail'in yok edilmesini istediğini yazıp aynı düşüncedeki siyasilerin sözlerine yer verdi.Bild'e görüş bildiren CDU'nun Mecklenburg Vorpommern Eyalet Teşkilatı Başkanı Eckhardt Rehberg (69), "Reem gibi değerlerimizi paylaşmayan hiçkimse Alman olamaz ya da Alman kalamaz.Pasaport ve vatandaşlık iptal edilmeli" dedi. CDU'lu Thorsten Frei ise "Yahudi karşıtları ve Hamas destekçilerine Alman pasaportu verilmemeli. Vatandaşlık İsrail'in var olma hakkını destekleyenlere verilebilir" dedi.Almanya'da Hükümet, vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran yasa tasarısını çıkarmaya hazırlanıyor. Başbakan Olaf Scholz yeni yıl öncesi tasarının çıkacağını dile getirmişken, tasarıya karşı olanlar türlü yollara başvuruyor. Bunun son örneği, Filistin'de katliama sessiz kalamayan Reem Sahwil oldu. Reem üzerinden yeni bir tartışma açıldı, tehdit başladı.