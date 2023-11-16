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Giriş Tarihi: 16.11.2023

DİTİB, İHSAN ile yardıma koşacak

İbrahim TAŞ
DİTİB, İHSAN ile yardıma koşacak

DİTİB Almanya’daki Müslümanların beklentilerine cevap verebilmek adına İslami hayri hizmetler çalışmalarını kurumsallaştırıyor. İHSAN, her alanda yardım yapacak

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), hayri hizmetler alanında İHSAN adında yardım kuruluşu oluşturma kararı aldı. DİTİB, "Almanya'da Müslümanların farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bizde, gelecekteki beklentilere cevap vermek istedik" ifadelerini kullandı. BU nedenle İslami hayri hizmetler çalışmalarını kurumsallaştırmayı amaçladıkları açıklaması yapan DİTİB, İHSAN'ın sosyal danışmanlık, eğitim desteği, gençlik yardımı, çocuk ve yaşlı bakımı, engellilere destek, bağımlılık desteği, yas ve keder danışmanlığı gibi hizmetler sunacağını belirtti. İbrahim TAŞ
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DİTİB, İHSAN ile yardıma koşacak
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