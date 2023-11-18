Şarkıcı Elif Akar Bambi’ye uzandı

Müzik, spor ve siyaset ve sanat gibi çeşitli kategorilerden ulusal ve uluslararası isimler bir kez daha Bambi ödülü ile onurlandırıldı. Hubert Burda Media tarafından verilen ve Almanya'nın en prestijli ödülü sayılan Bambi'de "Yılın en başarılı kadın sanatçısı" Ayliva sahne adıyla Elif Akar seçildi. Akar, korona pandemisi nedeniyle üç yıl verilmeyen ödülü bu dalda kazanan ilk Türk oldu. Recklinghausen doğumlu 25 yaşındaki genç şarkıcı, kendini ödüle layık görenlere teşekkür ederken, gecenin sunuculuğunu Giovanni Zarrella ile birlikte Nazan Eckes yaptı.