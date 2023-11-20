Terörü anlatıyoruz ama görmüyor, duymuyorlar

Resmi ziyaret için Berlin'e gelen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede terör örgütlerinin de gündeme getirildiğini söyledi. Ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine her görüşmede terör örgütlerini anlattıklarını ifade etti.Erdoğan,"Biz bu ülkelere PKK/ YPG dahil bütün bu terör örgütlerinin ülkelerindeki örgütlenmesini anlatıyoruz, FETÖ'yü anlatıyoruz. Bütün bunlara rağmen bazı ülkeler olumlu cevap veriyor ama geneli itibarıyla bakıyorsun hepsi anlattıklarımızı görmüyor, duymuyor. Almanya'da daha ciddi bir mevcudiyetleri var. Bu konuda istihbaratımız çalışıyor" açıklamasında bulundu.Heyetlerin de katılımıyla yemekli bir görüşme gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkilerini çok geniş çerçevede ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Şu anda Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 45 milyar doları aşmış durumda. Bu yılsonu itibarıyla 50 milyar dolar hedefini yakalamayı öngörüyoruz. Bu hedefin tutturulmasıyla birlikte, yeni hedefimiz 60 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak olacak" diye konuştu. BERLİNTÜRK toplumunun Almanya'nın ekonomik, sosyal, kültürel hayatına ciddi katkılar sağladığına vurgu yapan Erdoğan, "Ziyaretimiz, köklü ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak, ikili ve bölgesel işbirliğimizi geleceğe taşımak açısından büyük önem arz ediyor" dedi.ERDOĞAN, "Muhataplarımızla Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması, vize muafiyeti ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönünde de olumlu gelişmeler beklediğimizi paylaştık. Fakat Avrupa Birliği'nin ülkemize karşı önyargılı tutumu maalesef sürüyor" dedi.