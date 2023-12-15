Zeki çocuklar madene indi

Türkiye'ninAlmanya'ya gönderdiği ilk Türkçe öğretmenlerinden Artvinli(82) ülkeye geliş hikâyesini ve ilk nesilden öğrencilerini SABAH'a anlattı. 1969 yılında Essen'e gelen Ağırbaş, "Devletin açtığı sınavı yüzlerce kişi arasından kazanarak Almanya'ya elimde bir sözlükle geldim. Planda üç yıl kalmak vardı ama bırakmadılar. Ailemi de yanıma aldım ve emekliliğe kadar öğretmenlik yaptım" şeklinde konuştu.İlkzamanlarında gündüz okulda, geceleri Almanca kursunda zaman geçirdiğini ifade eden Ağırbaş, "Türk nüfusu artmaya başlayınca öğretmen sayısı da arttı. Maden bölgesinde görev yaptığım için madencilerin çocukları öğrencilerimdi. Aralarında çok zeki çocuklar vardı. Onların okumalarını çok isterdim ama aileleri okutmadı. Israr etsem de babaları, 'oğlanın madende yeri hazır' dedi. 16-17 yaşında okulu bırakıp madene indiler" dedi.Madene inen o zeki çocukların evlatlarına da Türkçe dersi verdiğini söyleyen Ağırbaş, "O çocuklar bana, 'Hocam bizi okutmadılar ama biz çocuklarımızı okutacağız' dedi. Okuttular ve aralarından çok başarılı isimler çıktı" diye konuştu. Ülkedeki ilk öğretmenler derneğini de kuran Ağırbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacım hep Türk toplumu için bir şeyler verebilmek oldu. Bugün Almanya genelinde binlerce Türk öğretmen var. Ne mutlu bizlere."