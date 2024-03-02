Vasıflı işçiye kapılar açıldı

Almanya kötü giden ekonomisini ayağa kaldırmak için göçmene bel bağladı. Ülkede işsiz olan göçmenlerin çalışma hayatına kazandırılması için mücadele verilirken, yurtdışından gelecek vasıflı işçiye de kapılar açıldı. Diplomalı, mesleki deneyime sahip vasıflı işçilerin denklik prosedürü olmaksızın Almanya'ya gelip çalışabilmelerinin önü açıldı.Federal Eğitim Bakanı Bettina Stark Watzinger, "Diplomalı ve mesleki deneyime sahip vasıflı işçiler, bundan böyle herhangi bir eğitim almaksızın Almanya'ya girip çalışabilecekler" dedi. En az iki yıllık mesleki deneyime ve devlet tarafından tanınan meslek veya üniversite diplomasına sahip olanlar, maaş ve dil şartını da yerine getirirse çalışma ve oturum izni alacak.Almanya'ya gelmek isteyen kişi, çalışacağı şirketten en az yıllık 40 bin 770 euro brüt maaşı alacağını garanti edecek. A2 seviyesinde Almanca dil bilgisi sertifikasına sahip olacak. Öte yandan geçici işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için şarta bağlı kısa dönemli istihdam da mümkün kılındı. Burada süre sekiz ay ile sınırlandırıldı. Federal İş Ajansı 2024 yılı için 25 bin kişilik kota belirledi.İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil, bu hamleyi Almanya'daki nitelikli işgücü açığının kapatılmasında önemli bir yapı taşı olarak değerlendirdi. Faeser, "Ekonomimizin yıllardır acilen ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünün ülkemize gelmesini sağlıyoruz" dedi.