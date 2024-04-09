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Giriş Tarihi: 9.4.2024

Sıla Şahin aşkını ayağına kazıdı

Cengiz PARLAYAN
Sıla Şahin aşkını ayağına kazıdı

Almanya’da dizilerin aranan oyuncusu Sıla Şahin (38) ayağına kocasına aşkını ilan eden dövme yaptırdı. Dövmede, “Sen ve ben dünyaya karşı” ifadesi yer aldı

İki çocuk annesi Sıla Şahin, ayakkabı koleksiyonunu tanıtırken dikkat çeken ayağındaki dövmeyi kocası kaleci Samuel Radlinger (31) için yaptırdığını açıkladı. Dövmede "Sen ve ben dünyaya karşı" yazdığı görülürken Sıla Şahin, "Dövmeyi eşim Samuel ve ben yaptırdık. Bu benim ilk ve son dövmem" dedi.



Dövmeyi aşk ilanı fikriyle yaptırdığını açıklayan Sıla Şahin, "Bu sözü çok dramatik ama aynı zamanda romantik buluyorum. Ne olursa olsun, birbirimizden ayrılmayacağız! Gerçekten ciddiyim" dedi. Sıla Şahin, eşinin FK Wien takımında forma giymesi nedeniyle sık sık ayrı kalmak zorunda olduklarını belirtti.
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Sıla Şahin aşkını ayağına kazıdı
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