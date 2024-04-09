Sıla Şahin aşkını ayağına kazıdı

İki çocuk annesi Sıla Şahin, ayakkabı koleksiyonunu tanıtırken dikkat çeken ayağındaki dövmeyi kocası kaleci Samuel Radlinger (31) için yaptırdığını açıkladı. Dövmede "Sen ve ben dünyaya karşı" yazdığı görülürken Sıla Şahin, "Dövmeyi eşim Samuel ve ben yaptırdık. Bu benim ilk ve son dövmem" dedi.Dövmeyi aşk ilanı fikriyle yaptırdığını açıklayan Sıla Şahin, "Bu sözü çok dramatik ama aynı zamanda romantik buluyorum. Ne olursa olsun, birbirimizden ayrılmayacağız! Gerçekten ciddiyim" dedi. Sıla Şahin, eşinin FK Wien takımında forma giymesi nedeniyle sık sık ayrı kalmak zorunda olduklarını belirtti.