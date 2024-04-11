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Giriş Tarihi: 11.4.2024

Sınav sorularını satmışlar

Cengiz PARLAYAN
Sınav sorularını satmışlar

BAMF’ın düzenlediği Almanca sınavı soru ve cevaplarının Telegram üzerinden 250 euro karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Soruları kimin sattığı araştırılıyor

Almanya'ya gelen sığınmacıların ülkede kalıp kalamayacaklarına karar veren Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından düzenlenen sınav sorularını hangi uyum kursunun sızdırdığı henüz bilinmiyor. Normalde her Almanca sınavı için sorular ayrı olarak hazırlanıp uyum merkezlerine birbirinden bağımsız gönderiliyor.

LİSANSI KAYBEDEBİLİR
Sınav belgelerinin sınav merkezlerine kapalı zarf içinde gönderildiği ve sınavların en az iki yetkilinin önünde gerçekleştirildiği bildirildi. Soru ve cevapların Telegram üzerinden 250 euroya satıldığı belirlenirken, dolandırıcılığı yapan uyum kurslarının lisanslarını kaybedebileceği açıklandı.
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Sınav sorularını satmışlar
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