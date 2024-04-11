Sınav sorularını satmışlar

Almanya'ya gelen sığınmacıların ülkede kalıp kalamayacaklarına karar veren Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından düzenlenen sınav sorularını hangi uyum kursunun sızdırdığı henüz bilinmiyor. Normalde her Almanca sınavı için sorular ayrı olarak hazırlanıp uyum merkezlerine birbirinden bağımsız gönderiliyor.Sınav belgelerinin sınav merkezlerine kapalı zarf içinde gönderildiği ve sınavların en az iki yetkilinin önünde gerçekleştirildiği bildirildi. Soru ve cevapların Telegram üzerinden 250 euroya satıldığı belirlenirken, dolandırıcılığı yapan uyum kurslarının lisanslarını kaybedebileceği açıklandı.