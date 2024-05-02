Haberler Avrupa Haberleri Dedesinin hikâyesi gözyaşlarına boğdu
Giriş Tarihi: 2.5.2024

Dedesinin hikâyesi gözyaşlarına boğdu

Fatih YILMAZ
Dedesinin hikâyesi gözyaşlarına boğdu

Ünlü rapçi Eko Fresh, ‘Makina değil’ adlı şarkıya dedesinin göç hikâyesinden esinlenip yeni söz yazdı. Şarkının yeni hali herkesi ağlattı

Almanya'nın önde gelen rapçilerinden Eko Fresh lakaplı Ekrem Bora, Vox TV'nin çok izlenen Sing Meinen Song (Şarkımı Söyle) isimli programa konuk oldu. Tim Dzenko'nun 'Keine Maschinen' isimli şarkısına yorum katan Eko Fresh, şarkıda Sivas'tan Almanya'ya misafir işçi olarak gelen dedesinin hikâyesini anlattı. Eko Fresh'in şarkıyı ilk neslin hikâyesiyle yorumlaması stüdyodaki sanatçılar ile ekran başındakileri ağlattı. Bora'nın 'Gastarbeiter' (Misafir İşçi) şarkısı da Köln'de ders kitaplarına girmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dedesinin hikâyesi gözyaşlarına boğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA