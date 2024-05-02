Dedesinin hikâyesi gözyaşlarına boğdu

Almanya'nın önde gelen rapçilerinden Eko Fresh lakaplı Ekrem Bora, Vox TV'nin çok izlenen Sing Meinen Song (Şarkımı Söyle) isimli programa konuk oldu. Tim Dzenko'nun 'Keine Maschinen' isimli şarkısına yorum katan Eko Fresh, şarkıda Sivas'tan Almanya'ya misafir işçi olarak gelen dedesinin hikâyesini anlattı. Eko Fresh'in şarkıyı ilk neslin hikâyesiyle yorumlaması stüdyodaki sanatçılar ile ekran başındakileri ağlattı. Bora'nın 'Gastarbeiter' (Misafir İşçi) şarkısı da Köln'de ders kitaplarına girmişti.