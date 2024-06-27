Yıllardır beklenen yasa sonunda çıktı

Türklerin yıllardır mücadelesini verdiği çifte vatandaşlık yasası, bugünden itibaren yürürlükte. Artık, Alman vatandaşlığına geçip Türk vatandaşlığından çıkanlar yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek. Sadece Türk vatandaşı olanlar ise Türk vatandaşlığını koruyarak Alman vatandaşlığına geçebilecek. Yasa ile Alman vatandaşlığına geçişler de kolaylaştı.Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası ile Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indi. Bu süre belli koşullarda 3 yıla kadar düşürülebilecek. Daha önce yürürlükte olan 'opsiyon modeli' devre dışı bırakıldı. Vatandaşlık başvurusunda bulunanların, Almanca dil bilgisini kanıtlaması, vatandaşlık testine girip başarılı olması gerekiyor.İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Almanya'ya gelen işçiler için vatandaşlığa giriş sınavı ve diğer bazı koşullar geçerli olmayacak. Koşullardan biri de kişinin sosyal yardım almadan kendisinin ve ailesinin geçimini sağlaması. Öte yandan Yahudi ve yabancı düşmanı, ırkçı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar vatandaşlığa alınmayacak. FRANKFURTTürk vatandaşlığından çıkmış olanlar, yeniden Türk vatandaşlığına geçiş için www.konsolosluk. gov.tr adresine girip "Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu" seçeneğini işaretleyecek. Kimlik doğrulamasının ardından "Yeniden Vatandaşlık Kazanma Ön Başvuru Formu" doldurulacak. Sisteme pasaport fotokopisi yüklenecek. Randevu oluşturulacak. İstenen belgelerle birlikte müracaat edilecek.Vatandaşlık konularına ilişkin sorumluluk 1 Ocak 2024'ten itibaren belediyelerden Yabancılar Dairesi'ne geçti. Alman vatandaşı olmak isteyenler artık Yabancılar Dairesi'ne başvuruda bulunacak. Başvurular bazı kentlerde online da alınıyor. Kabul koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı görmek için önceden Hızlı Kontrol (Quick-Check) testini yapabilirsiniz.