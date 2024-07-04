Yer gök Türkiye diye inledi

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya engelini de aşarak çeyrek finale yükseldi. Mücadele başlamadan saatler önce Leipzig kentine giden Avrupalı Türkler, dördüncü kez taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi. Türk futbolseverlerin, tezahüratları Leipzig sokaklarında yankılandı. Türk bayrakları ve milli formalarıyla yürüyen Türkler, Almanya'yı adeta Türkiye'ye çevirdi.Mücadele sırasında büyük heyecan yaşayan taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte meydanlarda toplandı. Sevinç gösterilerine davul ve zurna da eşlik edilince halaya duruldu. Her yaştan on binlerce Türk, farklı noktalarda aynı coşkuya ortak oldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Berlin, Köln, Duisburg kentlerinde kutlama geç saatlere kadar sürdü.Futbolcuların arasında çok sayıda Almanya başta olmak üzere Avrupa'da doğup büyümüş gencin olması, Avrupalı Türklerin coşku ve gururunu artırdı. Taraftarlar, "Dünün göçmen işçilerinin torunları tarih yazmaya devem ediyor. Büyük başarının devamını istiyoruz. Galibiyetlere ihtiyacımız vardı. Taraftar olarak 12. adam görevimizi fazlasıyla yerine getireceğiz" dedi.Avusturyalı taraftarlar, Leipzig'de maç öncesi bir skandala imza attı. İsviçre televizyonu SRF'nin canlı yayını sırasında Avusturyalı ırkçı taraftarlar L'amour toujours şarkısının melodisi eşliğinde "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sloganı attı. Leipzig polisi, slogan atan kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Avusturyalı taraftarlar, Polonya ile oynadıkları maçta göçe karşı nefreti körüklemek için kullanılan 'Avrupa'yı Savun' yazılı pankart asmıştı.